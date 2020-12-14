İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız isyan etti
İbrahim Tatlıses’in kızı Elif Ada babasının programına katıldı. Elif Ada'nın sempatik tavırları ve konuşmaları sosyal medyada gündem oldu. Ayşegül Yıldız ise kızı Elif Ada'ya gelen olumsuz yorumlara isyan etti.
İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan kızı Elif Ada İbo Show'a katıldı. Tatlıses'in kızına söylediği sözler duygusal anlar yaşatırken, Elif Ada'nın da sempatik tavırları sosyal medyada gündem oldu.
Tatlıses, "Yıllardır hiç şarkı söylemedim. Yalnız başımayken bile söylemedim. Eski nağmeleri yapamam diye utandım hep. Elif Ada bana, 'baba neden şarkı söylemiyorsun, ben seni hep internetten dinliyorum' dedi. Şimdi şarkı söylersem diyecek ki 'bu babamın sesi değil' ben de utandım söyleyemedim" dedi.
Tatlıses daha sonra “Kötü zamanda doğdu. İsterdim ki beni şarkı söylerken görsün. Beni affet kızım" ifadelerini kullandı. Tatlıses'in bu sözleri yürekleri burktu.