Ayşen Gruda'nın cenaze töreninden kareler
Çarşamba günü hayata gözlerini yuman usta oyuncu Ayşen Gruda, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
Pankreas kanseri nedeniyle Çarşamba günü hayatını kaybeden usta oyuncu Ayşen Gruda bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Hababam Sınıfı, Neşeli Günler, Çöpçüler Kralı ,Tosun Paşa gibi sayısız filmde oyna rol alan Ayşen Gruda için öğle namazını müteakiben Zincirlikuyu Camii’nde tören düzenlendi.
Törene, kızı Elvan Gruda, torunu Emre Gruda, eski eşi Yılmaz Gruda, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, şarkıcı Betül Demir ve çok sayıda seveni katıldı. Törende duygu dolu anlar yaşanırken, şarkıcı Betül Demir, Ayşen Gruda’nın tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü. Tören sonunda Ayşen Gruda’nın naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.