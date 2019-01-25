Ayşen Gruda'nın cenaze töreninden kareler

Törene, kızı Elvan Gruda, torunu Emre Gruda, eski eşi Yılmaz Gruda, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, şarkıcı Betül Demir ve çok sayıda seveni katıldı. Törende duygu dolu anlar yaşanırken, şarkıcı Betül Demir, Ayşen Gruda’nın tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü. Tören sonunda Ayşen Gruda’nın naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.



