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  3. 18 Kasım 2019 20:00

Azra Akın ve Atakan Koru oğullarının birinci yaş gününü partiyle ku

2017 yılında nikah masasına oturan Azra Akın ve Atakan Koru çifti, ilk çocukları Demir'i geçtiğimiz yıl kucağına almıştı. Mutlu aile pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşan Azra Akın ve Atakan ve eşi, oğullarının birinci yaş g

Azra Akın ve Atakan Koru oğullarının birinci yaş gününü partiyle ku

Azra Akın, 4 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Atakan Koru ile geçtiğimiz yıl nikah masasına oturmuştu.

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Azra Akın ve Atakan Koru oğullarının birinci yaş gününü partiyle ku

Çiftin bebekleri Demir ise geçtiğimiz sene dünyaya gelmişti.

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Azra Akın ve Atakan Koru oğullarının birinci yaş gününü partiyle ku

Mutlu aile pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan çiftin bebekleri Demir, 1 yaşına bastı.

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Azra Akın ve Atakan Koru oğullarının birinci yaş gününü partiyle ku

DEMİR 1 YAŞINDA Azra Akın ve eşi, oğlunun yaş gününü organize ettikleri partiyle kutladı

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