Azra Akın ve Atakan Koru oğullarının birinci yaş gününü partiyle ku
2017 yılında nikah masasına oturan Azra Akın ve Atakan Koru çifti, ilk çocukları Demir'i geçtiğimiz yıl kucağına almıştı. Mutlu aile pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşan Azra Akın ve Atakan ve eşi, oğullarının birinci yaş g
Azra Akın, 4 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Atakan Koru ile geçtiğimiz yıl nikah masasına oturmuştu.
Mutlu aile pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan çiftin bebekleri Demir, 1 yaşına bastı.