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  4. Baba Candır'ın Ece'si Berna Koraltürk yeni imajıyla dikkat çekti

Baba Candır'ın Ece'si Berna Koraltürk yeni imajıyla dikkat çekti

Baba Candır, Bizim Yenge, Dedemin Dolabı, Her Sevda Bir Veda, Ah İstanbul, Ah Neriman, İşler Güçler gibi dizilerde rol alan genç oyuncu Berna Koraltürk imaj yeniledi.

Baba Candır'ın Ece'si Berna Koraltürk yeni imajıyla dikkat çekti - Resim: 1

Baba Candır dizisinde Ece karakterine can veren güzel oyuncu Berna Koraltürk, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

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Baba Candır'ın Ece'si Berna Koraltürk yeni imajıyla dikkat çekti - Resim: 2

Murat Onbul ile hayatını birleştiren Koraltürk, mutlu bir evlilik sürdürüyor.

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Baba Candır'ın Ece'si Berna Koraltürk yeni imajıyla dikkat çekti - Resim: 3

Ünlü isim, Instagram hesabından paylaştığı pozlarıyla takipçilerinden tam not alıyor.

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Baba Candır'ın Ece'si Berna Koraltürk yeni imajıyla dikkat çekti - Resim: 4

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de çok konuşulan Koraltürk, paylaşımlarıyla nefes kesiyor.

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