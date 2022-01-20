Baba Candır'ın Ece'si Berna Koraltürk yeni imajıyla dikkat çekti
Baba Candır, Bizim Yenge, Dedemin Dolabı, Her Sevda Bir Veda, Ah İstanbul, Ah Neriman, İşler Güçler gibi dizilerde rol alan genç oyuncu Berna Koraltürk imaj yeniledi.
Baba Candır dizisinde Ece karakterine can veren güzel oyuncu Berna Koraltürk, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.
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Murat Onbul ile hayatını birleştiren Koraltürk, mutlu bir evlilik sürdürüyor.
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Ünlü isim, Instagram hesabından paylaştığı pozlarıyla takipçilerinden tam not alıyor.
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Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de çok konuşulan Koraltürk, paylaşımlarıyla nefes kesiyor.
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