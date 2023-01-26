Baba olduğunu duyurmuştu: Gökhan Çıra'nın bebeğinin annesi kim?
Fenomen Selin Ciğerci ile eski futbolcu Gökhan Çıra'nın baba olduğunu duyurması sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Çıra'nın bebeğinin annesi sosyal medyada merak konusu oldu.
Fenomen Selin Ciğerci ile eski futbolcu Gökhan Çıra, uzun yıllar süren birlikteliklerinin ardından geçtiğimiz yıl boşanmıştı.
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İki kez evlenen ancak evliliklerini yürütemeyen çift, "İki kez denedik, olmadı." sözleriyle kendilerine saygı gösterilmesini istemişti.
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Boşanmanın ardından Sedef Bekiroğlu ile yepyeni bir aşka yelken açan Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile ilişkisine dair çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
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"9 sene boyunca onu hiç aldatmadım. Aldattıktan sonra da ona ben seni aldattım, yarın boşanmamız gerekiyor dedim" sözleriyle Ciğerci'yi aldattığını itiraf eden Çıra, tartışmalara sebep olmuştu.
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