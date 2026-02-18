Babalık davasını kaybeden Metin Akpınar'ın Kızı Duygu Nebioğlu'na ödeyeceği tazminat belli oldu
Türkiye’nin yıllardır konuştuğu "Metin Akpınar’ın kızı" davasında bir perde daha kapandı. Babalık davasını kazandıktan sonra çocukluk yaraları için harekete geçen Duygu Nebioğlu, ünlü sanatçıya açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Mahkeme, Yeşilçam’ın efsane isminin tam 6 milyon TL ödemesine hükmetti. İşte magazin dünyasını sallayan o kararın perde arkası...
Ünlü sanatçı Metin Akpınar'ın biyolojik kızı olduğu 2 yıl önce mahkeme kararıyla kesinleşen Duygu Nebioğlu'nun, babalık sorumluluğunun yerine getirilmediği gerekçesiyle açtığı manevi tazminat davasında karar çıktı.
Yeşilçam oyuncusu Metin Akpınar'ın 1980'li yıllarda Suphiye Orancı ile evlilik dışı ilişkisinden doğan ikiz kızlarından biri olan Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar hakkında açtığı tazminat davasından karar çıktı.
Mahkeme, Nebioğlu lehine 6 milyon TL manevi tazminata hükmetti. Davanın itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.
Karar sonrası duygularını dile getiren Duygu Nebioğlu, "Yıllardır yaşadığım o üzüntü ve çocukluk yaralarıma sahip çıkma arzusundan ötürü bu kararı verdik ve verdiğimiz karar doğrultusunda da adaletin yerini bulduğunu düşünüyorum. Emsal bir karar alındı" dedi.