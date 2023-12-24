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  4. Babası gibi oyuncu çıktı! Selçuk Yöntem'in kızı bakın kimmiş!

Babası gibi oyuncu çıktı! Selçuk Yöntem'in kızı bakın kimmiş!

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Adnan Bey rolüyle hafızalara kazınan Selçuk Yöntem'in kızının oyuncu olduğu ortaya çıktı.

Babası gibi oyuncu çıktı! Selçuk Yöntem'in kızı bakın kimmiş! - Resim: 1

Usta oyuncu Selçuk Yöntem Türk televizyon tarihine damga vuran Aşkı Memnu dizisinde can verdiği Adnan karakteriyle hafızalardaki yerini koruyor.

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Babası gibi oyuncu çıktı! Selçuk Yöntem'in kızı bakın kimmiş! - Resim: 2

Selçuk Yöntem, 33 yıllık evliliğini balerin Cihan Yöntem ile sürdürüyor.

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Babası gibi oyuncu çıktı! Selçuk Yöntem'in kızı bakın kimmiş! - Resim: 3

Usta oyuncunun kızı da oyuncu çıktı.

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Babası gibi oyuncu çıktı! Selçuk Yöntem'in kızı bakın kimmiş! - Resim: 4

Iraz Yöntem'in Selçuk Yöntem'in kızı olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.

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