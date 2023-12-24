Babası gibi oyuncu çıktı! Selçuk Yöntem'in kızı bakın kimmiş!
Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Adnan Bey rolüyle hafızalara kazınan Selçuk Yöntem'in kızının oyuncu olduğu ortaya çıktı.
Usta oyuncu Selçuk Yöntem Türk televizyon tarihine damga vuran Aşkı Memnu dizisinde can verdiği Adnan karakteriyle hafızalardaki yerini koruyor.
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Selçuk Yöntem, 33 yıllık evliliğini balerin Cihan Yöntem ile sürdürüyor.
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Usta oyuncunun kızı da oyuncu çıktı.
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Iraz Yöntem'in Selçuk Yöntem'in kızı olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.
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