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  4. Bahar Candan gelen mesajı ifşa etti: Karımla sevişirken...

Bahar Candan gelen mesajı ifşa etti: Karımla sevişirken...

Paylaşımları dikkat çeken Bahar Candan, kendisine gelen itirafı sosyal medya hesabından ifşa etti.

Bahar Candan gelen mesajı ifşa etti: Karımla sevişirken... - Resim: 1

İşte Benim Stilim yarışmasıyla hafızalara kazınan Bahar Candan, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 

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Bahar Candan gelen mesajı ifşa etti: Karımla sevişirken... - Resim: 2

Kısa süre önce namaza başladığını duyuran Candan'ın müstehcen paylaşımlar yapması oldukça eleştirilmişti. 

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Bahar Candan gelen mesajı ifşa etti: Karımla sevişirken... - Resim: 3

Bu kez Bahar Candan paylaşımında kendisine gelen bir mesajı ifşa ederek, saydı, sövdü.

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Bahar Candan gelen mesajı ifşa etti: Karımla sevişirken... - Resim: 4

Onlyfans'taki müstehcen pozları sayesinde para kazanan Bahar Candan'a gelen "Karımla sevişirken seni izliyoruz" mesajı şoke etti.

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