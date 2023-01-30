Bahar Candan gelen mesajı ifşa etti: Karımla sevişirken...
Paylaşımları dikkat çeken Bahar Candan, kendisine gelen itirafı sosyal medya hesabından ifşa etti.
İşte Benim Stilim yarışmasıyla hafızalara kazınan Bahar Candan, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Kısa süre önce namaza başladığını duyuran Candan'ın müstehcen paylaşımlar yapması oldukça eleştirilmişti.
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Bu kez Bahar Candan paylaşımında kendisine gelen bir mesajı ifşa ederek, saydı, sövdü.
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Onlyfans'taki müstehcen pozları sayesinde para kazanan Bahar Candan'a gelen "Karımla sevişirken seni izliyoruz" mesajı şoke etti.
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