Bahar Candan ve Nihal Candan'ın aylık gelirleri olay oldu

Sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan "kara para aklama" iddiasıyla gözaltına alındı. Candan kardeşlerin, gözaltına alınmasının nedeni 2020 yılında başlanan bir soruşturmaya uzanırken 6 ay önce tutuklanan O.A. ile bağlantılı oldukları, şüphelinin mağdurları kandırmak için lüks restoranlarda verdiği yemeklere katıldıkları öne sürüldü.