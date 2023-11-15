Bahar Candan ve Nihal Candan'ın aylık gelirleri olay oldu
Kara para soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan'ın aylık gelirleri yeniden gündem oldu.
Sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan "kara para aklama" iddiasıyla gözaltına alındı. Candan kardeşlerin, gözaltına alınmasının nedeni 2020 yılında başlanan bir soruşturmaya uzanırken 6 ay önce tutuklanan O.A. ile bağlantılı oldukları, şüphelinin mağdurları kandırmak için lüks restoranlarda verdiği yemeklere katıldıkları öne sürüldü.
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Gözaltına alınan Candan kardeşlerin aylık gelirlerine dair yaptıkları açıklamalar yeniden gündem oldu.
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İkili yarışmanın ardından lüks yaşamları ve sosyal medya paylaşımları ile de çok konuşuluyordu.
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Sık sık kaldıkları lüks oteller ve aşırı lüks marka çanta ve ayakkabılar takipçilerinin gözünden kaçmıyordu.
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