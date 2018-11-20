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  3. 20 Kasım 2018 12:19

Bahar Candan'ın son hali korkuttu

Katıldığı moda programlarıyla adını duyuran Bahar Candan'ın son görüntüsü takipçilerini korkuttu.

Bahar Candan'ın son hali korkuttu

Sosyal medya hesabından geçekleştirdiği cesur paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Bahar Candan son haliyle herkesi şaşırttı.

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Bahar Candan'ın son hali korkuttu

Candan'ın son hali takipçilerinin aklına "Acaba zayıflık hastalığına mı yakalandı?" sorusunu getirdi.

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Bahar Candan'ın son hali korkuttu

"ÖLECEKSİN ZAYIFLIKTAN"

Instagram hesabından paylaşım yapan Bahar Candan'ın son hali takipçilerinin telaşlandırdı. Candan'ın son halini gören takipçilerinin akıllara, "Acaba zayıflık hastalığına mı yakalandı?" sorusunu getirdi.

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Bahar Candan'ın son hali korkuttu

Candan'ın bir takipçisi paylaşıma, "Bu ne hal böyle neredeyse öleceksin zayıflıktan." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "O nasıl karın öyle ya bence çok itici." yorumunu yaptı.

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