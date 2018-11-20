Bahar Candan'ın son hali korkuttu
Katıldığı moda programlarıyla adını duyuran Bahar Candan'ın son görüntüsü takipçilerini korkuttu.
Sosyal medya hesabından geçekleştirdiği cesur paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Bahar Candan son haliyle herkesi şaşırttı.
Candan'ın son hali takipçilerinin aklına "Acaba zayıflık hastalığına mı yakalandı?" sorusunu getirdi.
"ÖLECEKSİN ZAYIFLIKTAN"
Instagram hesabından paylaşım yapan Bahar Candan'ın son hali takipçilerinin telaşlandırdı. Candan'ın son halini gören takipçilerinin akıllara, "Acaba zayıflık hastalığına mı yakalandı?" sorusunu getirdi.