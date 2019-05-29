Bahar Candan'ın üstsüz pozu sosyal medyayı karıştırdı
Katıldığı moda yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan, Instagram hesabından çok konuşulacak bir paylaşıma daha imza attı. Candan, üstsüz arkası dönük pozuyla takipçilerini şaşırttı.
Katıldığı moda yarışmasında gerek konuşmalarıyla gerekse tavırlarıyla adından söz ettiren Bahar Candan, sosyal medya hesabından şaşırtan paylaşım yaptı.
Photoshop'lu (fotoğraf düzenleme programı) fotoğraflarıyla sosyal medyada ti'ye alınan Bahar Candan bu defa üstsüz fotoğrafını , fotoğraf efekti olmadan paylaşınca takipçileri şaşkına döndü.
Son olarak arkası dönük üstsüz fotoğrafını paylaşan Bahar Candan'ı, takipçileri erkeğe benzetti.