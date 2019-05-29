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  3. 29 Mayıs 2019 14:38

Bahar Candan'ın üstsüz pozu sosyal medyayı karıştırdı

Katıldığı moda yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan, Instagram hesabından çok konuşulacak bir paylaşıma daha imza attı. Candan, üstsüz arkası dönük pozuyla takipçilerini şaşırttı.

Bahar Candan'ın üstsüz pozu sosyal medyayı karıştırdı

Katıldığı moda yarışmasında gerek konuşmalarıyla gerekse tavırlarıyla adından söz ettiren Bahar Candan, sosyal medya hesabından şaşırtan paylaşım yaptı.

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Bahar Candan'ın üstsüz pozu sosyal medyayı karıştırdı

Photoshop'lu (fotoğraf düzenleme programı) fotoğraflarıyla sosyal medyada ti'ye alınan Bahar Candan bu defa üstsüz fotoğrafını , fotoğraf efekti olmadan paylaşınca takipçileri şaşkına döndü.

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Bahar Candan'ın üstsüz pozu sosyal medyayı karıştırdı

Son olarak arkası dönük üstsüz fotoğrafını paylaşan Bahar Candan'ı, takipçileri erkeğe benzetti.

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Bahar Candan'ın üstsüz pozu sosyal medyayı karıştırdı

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