Bahar dizisi final mi yapıyor ? Beklenen açıklama geldi
Show TV'de yayınlanan ve Demet Evgar'ın başrolünde oynadığı "Bahar" dizisinin final yapacağı iddiaları bir süredir dizinin sevenleri tarafından merak ediliyordu. Kanal yönetimi kararını verdi.
Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve bir anda bir televizyon fenomenine dönüşen Bahar dizisi için en çok merak edilen sorunun yanıtı belli oldu.
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Kore'den uyarlama bir yapım olan Bahar dizisinin final yapacağı öne sürüldü.
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İddialar, Kore dizisi Dr Cha'dan uyarlanan Bahar'ın, orijinal haline sadık kalınması durumunda final yapması gerektiğini içeren teoriler sonrası ortaya atıldı.
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Bazı kaynaklara göre dizi tek sezonluk olacaktı ve final tarihi de belli olmuştu.
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