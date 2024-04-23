  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Bahar dizisi final mi yapıyor ? Beklenen açıklama geldi

Bahar dizisi final mi yapıyor ? Beklenen açıklama geldi

Show TV'de yayınlanan ve Demet Evgar'ın başrolünde oynadığı "Bahar" dizisinin final yapacağı iddiaları bir süredir dizinin sevenleri tarafından merak ediliyordu. Kanal yönetimi kararını verdi.

Bahar dizisi final mi yapıyor ? Beklenen açıklama geldi - Resim: 1

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve bir anda bir televizyon fenomenine dönüşen Bahar dizisi için en çok merak edilen sorunun yanıtı belli oldu.

1 / 14
Bahar dizisi final mi yapıyor ? Beklenen açıklama geldi - Resim: 2

Kore'den uyarlama bir yapım olan Bahar dizisinin final yapacağı öne sürüldü. 

2 / 14
Bahar dizisi final mi yapıyor ? Beklenen açıklama geldi - Resim: 3

İddialar, Kore dizisi Dr Cha'dan uyarlanan Bahar'ın, orijinal haline sadık kalınması durumunda final yapması gerektiğini içeren teoriler sonrası ortaya atıldı.

3 / 14
Bahar dizisi final mi yapıyor ? Beklenen açıklama geldi - Resim: 4

Bazı kaynaklara göre dizi tek sezonluk olacaktı ve final tarihi de belli olmuştu.

4 / 14