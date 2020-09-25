Bahar Şahin ve Cenan Adıgüzel ayrılığı kısa sürdü!
Bir dönem sosyal medya fenomeni Reynmen lakabıyla bilinen Yusuf Aktaş'la aşk yaşayan başarılı yıldız ayrılığın ardından kariyerine odaklanmıştı.
Bir dönem sosyal medya fenomeni Reynmen lakabıyla bilinen Yusuf Aktaş'la aşk yaşayan başarılı yıldız ayrılığın ardından kariyerine odaklanmıştı.
Bahar Şahin aşk yeminini ise 'Çok Güzel Hareket Bunlar 2' programında oyunculuk yapan Cenan Adıgüzel'le bozdu. İkilinin doludizgin devam eden aşklarının üzerinde kara bulutlar esti ve çift ayrılma karar verdi.
Ayrılığa daha fazla dayanamayan Bahar Şahin ve Cenan Adıgüzel yeniden bir araya geldi. Barışma haberini Bahar Şahin Nil Karaibrahimgil'in 'Ben Ona Resmen Aşığım' şarkısı eşliğinde paylaştı.