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  3. 25 Eylül 2020 19:46

Bahar Şahin ve Cenan Adıgüzel ayrılığı kısa sürdü!

Bir dönem sosyal medya fenomeni Reynmen lakabıyla bilinen Yusuf Aktaş'la aşk yaşayan başarılı yıldız ayrılığın ardından kariyerine odaklanmıştı.

Bahar Şahin ve Cenan Adıgüzel ayrılığı kısa sürdü!

Bir dönem sosyal medya fenomeni Reynmen lakabıyla bilinen Yusuf Aktaş'la aşk yaşayan başarılı yıldız ayrılığın ardından kariyerine odaklanmıştı.

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Bahar Şahin ve Cenan Adıgüzel ayrılığı kısa sürdü!

Bahar Şahin aşk yeminini ise 'Çok Güzel Hareket Bunlar 2' programında oyunculuk yapan Cenan Adıgüzel'le bozdu. İkilinin doludizgin devam eden aşklarının üzerinde kara bulutlar esti ve çift ayrılma karar verdi.

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Bahar Şahin ve Cenan Adıgüzel ayrılığı kısa sürdü!

Ayrılığa daha fazla dayanamayan Bahar Şahin ve Cenan Adıgüzel yeniden bir araya geldi. Barışma haberini Bahar Şahin Nil Karaibrahimgil'in 'Ben Ona Resmen Aşığım' şarkısı eşliğinde paylaştı.

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Bahar Şahin ve Cenan Adıgüzel ayrılığı kısa sürdü!

Bahar Şahin ve Cenan Adıgüzel ilişkisine üçüncü şahıs söylentileri bomba gibi düşmüştü. Şahin'in Zalim İstanbul dizisindeki rol arkadaşı Mehmet Ozan Dolunay ile yakınlaştığı iddialarının üzerine Cenan Adıgüzel'in ilişkiye nokta koyduğu konuşulmuştu.

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