Bahar Şahin itiraf etti: ''Küçükken aşıktım''

BAHAR ŞAHİN KİMDİR?Bahar Şahin, 26 Mayıs 1997 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Aslen Artvinlidir. Oyunculuk eğitimi almış olan Bahar Güven, ilk oyunculuk deneyimini O Hayat Benim dizisi ile yaşamış, daha sonra Lise Devriyesi, Kayıt Dışı, Yol Arkadaşım, Servet gibi yapımlarda yer almıştır.