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  3. 29 Mayıs 2020 12:05

Bahar Şahin itiraf etti: ''Küçükken aşıktım''

Oyuncu Bahar Şahin, koyu bir Galatasaraylı olduğunu ve küçükken Arda Turan'a aşık olduğunu itiraf etti.

Bahar Şahin itiraf etti: ''Küçükken aşıktım''

Bahar Şahin küçükken aşık olduğu ünlü isimden bahsetti. Bahar Şahin, bu açıklama ile şaşkınlık yarattı.  

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Bahar Şahin itiraf etti: ''Küçükken aşıktım''

"KÜÇÜKKEN ARDA TURAN'A AŞIKTIM" Corona virüsü salgınının dizi sektörünü durdurmasından dolayı karantinada olan oyuncu verdiği röportajda koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu belirtti.

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Bahar Şahin itiraf etti: ''Küçükken aşıktım''

Galatasaray'ı tutmasının sebebini de açıklayan Bahar Şahin, "Çünkü küçükken Arda Turan'a aşıktım" dedi. .

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Bahar Şahin itiraf etti: ''Küçükken aşıktım''

BAHAR ŞAHİN KİMDİR?Bahar Şahin, 26 Mayıs 1997 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Aslen Artvinlidir. Oyunculuk eğitimi almış olan Bahar Güven, ilk oyunculuk deneyimini O Hayat Benim dizisi ile yaşamış, daha sonra Lise Devriyesi, Kayıt Dışı, Yol Arkadaşım, Servet gibi yapımlarda yer almıştır.

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