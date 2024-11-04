Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya, ahlaksız teklifi böyle ifşa etti
Ekranların sevilen dizisi Bahar'da Rengin karakterine hayat veren güzel oyuncu Ecem Özkaya, sosyal medyadan kendisine gelen ahlaksız teklifi ifşa etti.
Bahar dizisinde Rengin karakterini canlandıran Ecem Özkaya Sibel Arna'nın konuğu oldu.
Sibel Arna'nın sorularına verdiği samimi yanıtlarla dikkat çeken Ecem Özkaya yeni bir aşka hazır olduğunu ilan etti.
"Aşk kadınıyım diyebilirim yani hani ama duvarlarım, filtrelerim, sınırlarım artık çünkü biz olma hali karşı cinsle değil biz olma yani benim hayatımın ve bizim hayatımızın gerçeği gibi bir durum var. Yani umarım denk geliriz bu yaşamda ya ona tekrar" diyen güzel oyuncu sosyal medyadan aldığı mesajlarla ilgili olarak dikkat çeken bir ifşada bulundu.
Instagram üzerinden aldığı özel mesajlarla ilgili konuşan Özkaya "O klavye arkasındaki delikanlılık. Hadi çık bakayım kardeşim. Sen benim bu yüzüme bir evlenme teklif ediyor aa aa hadi canım ya nasıl ya. Bir de yani bunu da söyleyeceğim üzgünüm ama yani karısıyla profil fotoğrafı var bana DM gönderiyor; benimle evlenir misin?" dedi.