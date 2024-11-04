Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya, ahlaksız teklifi böyle ifşa etti

"Aşk kadınıyım diyebilirim yani hani ama duvarlarım, filtrelerim, sınırlarım artık çünkü biz olma hali karşı cinsle değil biz olma yani benim hayatımın ve bizim hayatımızın gerçeği gibi bir durum var. Yani umarım denk geliriz bu yaşamda ya ona tekrar" diyen güzel oyuncu sosyal medyadan aldığı mesajlarla ilgili olarak dikkat çeken bir ifşada bulundu.