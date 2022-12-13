Bakanlık hibeyi faiziyle geri istemişti; yanıtı izleyici verdi! Kurak Günler'den gişe rekoru
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sağlanan desteği faiziyle birlikte geri istediği Emin Alper imzalı Kurak Günler, vizyondaki ilk haftasında 51 bini aşkın seyirciye ulaştı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sağlanan desteği faiziyle birlikte geri istediği Kurak Günler filmi vizyondaki ilk haftasında 51 bin seyirciyi aştı.
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Box Office Türkiye’nin paylaştığı bilgilere göre 9 Aralık’ta vizyona giren Kurak Günler, Türkiye’yi Cannes Film Festivali'nde temsil eden filmler arasında en yüksek açılışa imza attı.
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Rekorun önceki sahibi ise Nuri Bilgi Ceylan’ın Ahlat Ağacı filmiydi. Ahlat Ağacı ilk haftasında 46,9 bin, toplamda da 246,8 bin seyirciye ulaşmıştı.
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Ceylan’ın bir diğer filmi Kış Uykusu ise 43,5 bin seyirciye ulaştıktan sonra, toplamda 304,8 bin kişi tarafından izlenmişti.
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