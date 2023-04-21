Bakanlık tarafından destek fonu geri istenen Kurak Günler Netflix'e geliyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çekimleri için verdiği destek fonunu ‘faiziyle’ geri istediği Emin Alper imzalı "Kurak Günler" filmi 19 Mayıs’ta Netflix’te yayınlanacak.
Dünya prömiyerini 75. Cannes Film Festivali’nde yapan "Kurak Günler", Türkiye prömiyerini ise 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde gerçekleştirdi.
Film, bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre ile belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasaba halkı arasında yaşanan çekişmeleri konu alıyor.
Ay Yapım ve Liman Film’in yapımcısı olduğu "Kurak Günler"in başrollerini Selahattin Paşalı ve Ekin Koç paylaşırken, yardımcı rollerde Erol Babaoğlu, Erdem Şenocak, Selin Yeninci, Sinan Demirer, Nizam Namidar, Ali Seçkiner Alıcı ve Eylül Ersöz onlara eşlik ediyor.
Emin Alper’in yazıp yönettiği filme, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verdiği fon yardımını “senaryonun değiştirildiği” iddiasıyla faiziyle birlikte geri istemesi tepki çekmişti.