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  4. Bali Adası'na yerleşmişti! Irmak Ünal mayokinili pozlarıyla olay oldu

Bali Adası'na yerleşmişti! Irmak Ünal mayokinili pozlarıyla olay oldu

Çocuklarıyla Bali'ye yerleşen oyuncu Irmak Ünal, sosyal medya hesabından paylaştığı mayolu pozuyla beğeni topladı. Spor tutkunu Ünal, fit vücuduyla kendine hayran bıraktı.

Bali Adası'na yerleşmişti! Irmak Ünal mayokinili pozlarıyla olay oldu - Resim: 1

Oyuncu Irmak Ünal, kızı Kayla ile oğlu Vadi'nin babası Emre Karabacak'tan 2017 yılında boşandıktan sonra Endonezya'da yeni bir hayat kurdu. 

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Bali Adası'na yerleşmişti! Irmak Ünal mayokinili pozlarıyla olay oldu - Resim: 2

Uzun süredir ekranlarından uzak olan Irmak Ünal, zaman zaman sosyal medyada paylaştığı pozlarla dikkatleri üzerine çekiyor.  

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Bali Adası'na yerleşmişti! Irmak Ünal mayokinili pozlarıyla olay oldu - Resim: 3

Spora olan tutkusuyla bilinen 45 yaşındaki Ünal, son olarak sarı mayosuyla poz verdi. Fit görüntüsüyle beğeni toplayan Ünal, paylaşımına "Hayatın anlamını düşünüyorum" notunu düştü. 

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Bali Adası'na yerleşmişti! Irmak Ünal mayokinili pozlarıyla olay oldu - Resim: 4

 Irmak Ünal'ın fotoğraflarına yüzlerce beğeni ve yorum yağdı.

İşte o pozlar:

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