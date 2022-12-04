Bali Adası'na yerleşmişti! Irmak Ünal mayokinili pozlarıyla olay oldu
Çocuklarıyla Bali'ye yerleşen oyuncu Irmak Ünal, sosyal medya hesabından paylaştığı mayolu pozuyla beğeni topladı. Spor tutkunu Ünal, fit vücuduyla kendine hayran bıraktı.
Oyuncu Irmak Ünal, kızı Kayla ile oğlu Vadi'nin babası Emre Karabacak'tan 2017 yılında boşandıktan sonra Endonezya'da yeni bir hayat kurdu.
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Uzun süredir ekranlarından uzak olan Irmak Ünal, zaman zaman sosyal medyada paylaştığı pozlarla dikkatleri üzerine çekiyor.
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Spora olan tutkusuyla bilinen 45 yaşındaki Ünal, son olarak sarı mayosuyla poz verdi. Fit görüntüsüyle beğeni toplayan Ünal, paylaşımına "Hayatın anlamını düşünüyorum" notunu düştü.
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Irmak Ünal'ın fotoğraflarına yüzlerce beğeni ve yorum yağdı.
İşte o pozlar:
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