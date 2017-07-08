''Bana çıplak fotoğraflarını yolluyorlar''

Neden?



Lezbiyen bir kitlem var, biseksröportajüeller de var. Bana çıplak fotoğraflarını yolluyor kadınlar. 'Seninle birlikte olmak için her şeyi yaparım' diyenler var. Kırmamak için gülücük atıyorum. Heteroseksüelim ama bazen çok güzel kadınlar yazıyor. Hayran kalıyorum.