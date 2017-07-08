''Bana çıplak fotoğraflarını yolluyorlar''
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, çok çarpıcı itiraflarda bulundu.
Çok fazla kadın hayranı olduğunu belirten Ebru Polat, "Kadınlar bana çıplak fotoğraflarını yolluyor, 'Seninle birlikte olmak için her şeyi yaparım' diyorlar. Kendimi cinsiyetsiz buluyorum. Bir kadına da aşık olabilirim" dedi.
Şarkıcı Ebru Polat, Posta Gazetesi'nden Canan Danyıldız'a verdiği röportajda çok çarpıcı açıklamalara imza attı.
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