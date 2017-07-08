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  3. 08 Temmuz 2017 13:46

''Bana çıplak fotoğraflarını yolluyorlar''

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, çok çarpıcı itiraflarda bulundu.

''Bana çıplak fotoğraflarını yolluyorlar''

Çok fazla kadın hayranı olduğunu belirten Ebru Polat, "Kadınlar bana çıplak fotoğraflarını yolluyor, 'Seninle birlikte olmak için her şeyi yaparım' diyorlar. Kendimi cinsiyetsiz buluyorum. Bir kadına da aşık olabilirim" dedi.

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''Bana çıplak fotoğraflarını yolluyorlar''

Şarkıcı Ebru Polat, Posta Gazetesi'nden Canan Danyıldız'a verdiği röportajda çok çarpıcı açıklamalara imza attı.

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''Bana çıplak fotoğraflarını yolluyorlar''

Sosyal medyada takipçi sayınız inanılmaz!

İki milyona yakın takipçim var. Kadın ve erkeklerin oranı eşit. Beni seven büyük bir kadın kitlesi var, bazen utandırıyorlar.

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''Bana çıplak fotoğraflarını yolluyorlar''

Neden?

Lezbiyen bir kitlem var, biseksröportajüeller de var. Bana çıplak fotoğraflarını yolluyor kadınlar. 'Seninle birlikte olmak için her şeyi yaparım' diyenler var. Kırmamak için gülücük atıyorum. Heteroseksüelim ama bazen çok güzel kadınlar yazıyor. Hayran kalıyorum.

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