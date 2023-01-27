Banu Alkan evleniyor: İşte düğün tarihi ve yeri
Afrodit lakaplı şarkıcı Banu Alkan dünyaevine girmeye karar verdi. Alkan, düğün tarihi ve yerini açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde "Çocuk yapabilirim" diyerek herkesi şaşırtan Banu Alkan, evleneceği tarihi açıkladı. Afrodit, Ensonhaber'den İlker Koç'a konuştu.
Ben uzaktan gördüm onu sonra yaklaştı dedi ki, “Merhaba, oturabilir miyim”. “Nasıl yani” dedim. Cesarete bak, özgüven müthiş. Şöyle bir baktım. Allah’ım George Clooney gibi.” ifadelerini kullandı. Sözlerine devam eden Alkan, “Hayranlarımdan tabii ama ‘Oturabilir miyim?’ kimse diyemez” dedi.
Sevgilisi Kemal Bey’e âşık olduğunu dile getiren Afrodit, “Yemek boyunca çok tatlıydı. Zekasını sonradan anladım. Zekasını anladığım anda âşık oldum.
Çünkü zekâ benim için çok önemli bir faktör” dedi. Afrodit “İlk görüşte aşk diyebiliriz. Dedim ki kendi kendime ‘Bu benim. Bu benim olmalı’ dedim. Dedim yani” ifadelerini kullandı.