Banu Alkan ünlü TV yıldızının kendisini taklit ettiğini iddia etti
Banu Alkan İnstagram hesabından ünlü magazin yıldızı Kylie Jenner'ın kendisini taklit ettiğini iddia etti.
Banu Alkan, instagram hesabı üzerinden Kylie Jenner'a salladı. ABD'li magazin yıldızının kendisini taklit ettiğini iddia eden afrodit, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ünlü isme ‘taklitçi Kezban’ diye seslendi.
70’li yıllardan itibaren yüzlerce filmde rol alan Banu Alkan, son zamanlarda ABD'li TV yıldızı Kylie Jenner'a göndermeleriyle gündeme geliyor.