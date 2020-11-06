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  3. 06 Kasım 2020 18:03

Banu Alkan ünlü TV yıldızının kendisini taklit ettiğini iddia etti

Banu Alkan İnstagram hesabından ünlü magazin yıldızı Kylie Jenner'ın kendisini taklit ettiğini iddia etti.

Banu Alkan ünlü TV yıldızının kendisini taklit ettiğini iddia etti

Banu Alkan, instagram hesabı üzerinden Kylie Jenner'a salladı. ABD'li magazin yıldızının kendisini taklit ettiğini iddia eden afrodit, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ünlü isme ‘taklitçi Kezban’ diye seslendi.

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Banu Alkan ünlü TV yıldızının kendisini taklit ettiğini iddia etti

70’li yıllardan itibaren yüzlerce filmde rol alan Banu Alkan, son zamanlarda ABD'li TV yıldızı Kylie Jenner'a göndermeleriyle gündeme geliyor.

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Banu Alkan ünlü TV yıldızının kendisini taklit ettiğini iddia etti

Ünlü sanatçı, paylaştığı fotoğraflarda Kylie Jenner’ın kendisini taklit ettiğini iddia etti.

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Banu Alkan ünlü TV yıldızının kendisini taklit ettiğini iddia etti

Hayran sayfasının ortaya attığı Kylie Jenner iddiasını kendi sosyal medya hesabına da taşıdı.

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