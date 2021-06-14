Banu Alkan'dan Hadise ve Burcu Esmersoy paylaşımı

Son dönemdeki ilginç sosyal medya paylaşımlarıyla kendisinden söz ettiren ünlü Yeşilçam oyuncularından Banu Alkan, şarkıcı Hadise'nin ve sunucu Burcu Esmersoy'un görüntülerinin yer aldığı ekran görüntülerini İnstagram hesabının hikaye kısmından paylaşarak dikkatleri yine üstüne çekti.

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Banu Alkan İnstagram'da kendinden söz ettiren paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Kim Kardashian'ın kardeşi KylieJenner'ın kendisini taklit ettiğini iddia ettiği paylaşımlarla caps'lere konu olan Banu Alkan bu kez de Hadise ve Burcu Esmersoy'u paylaştı.