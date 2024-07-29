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  4. Banu Alkan'ın Safiye Soyman için yayımladığı taziye mesajı tepki çekti

Banu Alkan'ın Safiye Soyman için yayımladığı taziye mesajı tepki çekti

Banu Alkan'ın evladını kaybeden Safiye Soyman'a başsağlığı dilemek için yayımladığı videoya yabancı müzik koyması ve dünyaca ünlü şarkıcıları etiketlemesi tepki çekti.

Banu Alkan'ın Safiye Soyman için yayımladığı taziye mesajı tepki çekti - Resim: 1

Safiye Soyman'ın yılladır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, cumartesi günü yaşamını yitirdi.

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Banu Alkan'ın Safiye Soyman için yayımladığı taziye mesajı tepki çekti - Resim: 2

Soyman dün evladını son yolculuğuna uğurlarken Dünya Güzellerim programındaki partneri Banu Alkan'ın paylaşımı tepki çekti.

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Banu Alkan'ın Safiye Soyman için yayımladığı taziye mesajı tepki çekti - Resim: 3

Banu Alkan, Instagram hesabından Dünya Güzellerim çekiminde bir videoyu yabancı müzik ekleyerek paylaşıp başsağlığı diledi. 

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Banu Alkan'ın Safiye Soyman için yayımladığı taziye mesajı tepki çekti - Resim: 4

Paylaşıma Kylie Jenner ve Jennifer Lopez gibi isimleri etkileyen Alkan "Safiye'm başın sağ olsun canım. Acıların en büyüğü. Nur için uyusun, Allah'ım sabır versin" notunu düştü.

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