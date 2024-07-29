Banu Alkan'ın Safiye Soyman için yayımladığı taziye mesajı tepki çekti
Banu Alkan'ın evladını kaybeden Safiye Soyman'a başsağlığı dilemek için yayımladığı videoya yabancı müzik koyması ve dünyaca ünlü şarkıcıları etiketlemesi tepki çekti.
Safiye Soyman'ın yılladır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, cumartesi günü yaşamını yitirdi.
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Soyman dün evladını son yolculuğuna uğurlarken Dünya Güzellerim programındaki partneri Banu Alkan'ın paylaşımı tepki çekti.
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Banu Alkan, Instagram hesabından Dünya Güzellerim çekiminde bir videoyu yabancı müzik ekleyerek paylaşıp başsağlığı diledi.
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Paylaşıma Kylie Jenner ve Jennifer Lopez gibi isimleri etkileyen Alkan "Safiye'm başın sağ olsun canım. Acıların en büyüğü. Nur için uyusun, Allah'ım sabır versin" notunu düştü.
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