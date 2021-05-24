Barbaroslar dizisinden ilk kareler
TRT'nin yeni dönem dizisi ''Barbaroslar'' için geri sayım başladı. Dizide Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'ye, Yetkin Dikinciler, Caner Topçu eşlik ediyor. İşte diziden ilk kareler...
Diriliş Ertuğrul'da yıldızı iyice parlayan Engin Altan Düzyatan ve Sen Anlat Karadeniz'le büyük sükse yakalayan Ulaş Tuna Astepe'yi aynı ekipte buluşturan buluşturan "Barbaroslar" dizisinden ilk kareler geldi.
Engin Altan Düzyatan ağır spor yaptı Yönetmenliğini Taylan Biraderler’in yapacağı dizi şimdiden bir hayran kitlesine ulaştı. Dev prodüksiyonla izleyenlerin gönlünü çelecek dizi için Engin Altan Düzyatan, ağır tempoda spor yapıp tam 5 bin sayfa kitap okudu
Yeni fotoğraflar geldi
Aylardır titiz bir çalışmayla hazırlanan Barbaroslar ekibi nihayet çekimlere başladı. Eylül sezonunda ekrana gelmesi planlanan dizi için geçtiğimiz günlerde basına bazı fotoğraflar yansımıştı.
Ancak o fotoğraflarda çekim hazırlıklarının sürdürüldüğü gemiler ve set çalışanları görüntülenmişti.