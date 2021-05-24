Barbaroslar dizisinden ilk kareler

Engin Altan Düzyatan ağır spor yaptı Yönetmenliğini Taylan Biraderler’in yapacağı dizi şimdiden bir hayran kitlesine ulaştı. Dev prodüksiyonla izleyenlerin gönlünü çelecek dizi için Engin Altan Düzyatan, ağır tempoda spor yapıp tam 5 bin sayfa kitap okudu