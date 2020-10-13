Barış Arduç Çukur'dan ayrıldı mı?
Çukur dün heyecan dolu bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni sezonda diziye dahil olan Barış Arduç'un diziden ayrılıp ayrılmadığı merak ediliyor.
BARIŞ ARDUÇ ÇUKUR'DAN AYRILDI MI? Barış Arduç Çukur'un oyuncu kadrosunda geçtiğimi sezonun sonlarına doğru dahil edilmişti. Diziye konuk oyuncuların gelmesi ve gitmesi alışkın olduğu için Arduç'un da ayrılması bekleniyordu. Çukur dizisinin 99. bölümünde Erdenetler'den intikam almak için yemin eden Cumali, Arık Böke'nin karşısına çıkacak. Ona bir düello teklif edecek olan Cumali, intikamını almaya başlayacak. Bu aksiyon dolu dövüşün kaybedeni ise Arık Böke Erdenet olması bekleniyor. Yani Cumali Koçovalı, Arık Böke Erdenet'i öldürecek ve Barış Arduç Çukur'a veda edecek.
ÇUKUR'UN 98. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK? Yamaç son hamlesinden sonra karşısında ilk defa en az kendisi kadar zeki bir düşmanı olduğunu fark edecek. Cengiz'in isteğiyle Arık'ı korumak zorunda kalan Yamaç aynı zamanda Çukur'u da korumak için Arık'la nefes kesen bir mücadeleye girecek. Yamaç, aldığı zorlu görevi başarabilmek için Vartolu'dan yardım isterken ikisinin kurduğu zekice oyunun sonuçları merakla beklenecek.
Efsun, içine düştüğü zor durumdan beklenmedik, eski bir müttefikinin yardımıyla çıkacak. Boş çıkan Cumali amcanın mezarıyla ilgili gerçekleri öğrenmeye çalışan Cumali'nin Erdenetler'e karşı yaptığı son hamle Çukur'u, Yamaç'ı ve Erdenetler'i geri dönülmez bir yola sürükleyecek.
BARIŞ ARDUÇ KİMDİR? Barış Arduç, 9 Ekim 1987 tarihinde anne babası çalışmak için gittiklerinde İsviçre'nin Scherzingen şehrinde ailesinin ortanca çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Baba tarafından Fatsa'lıdır. 8 yaşında kadar ailesi ile birlikte burada yaşayan oyuncu 1995 yılında aile ile birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yaptı.