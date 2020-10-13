Barış Arduç Çukur'dan ayrıldı mı?

BARIŞ ARDUÇ ÇUKUR'DAN AYRILDI MI? Barış Arduç Çukur'un oyuncu kadrosunda geçtiğimi sezonun sonlarına doğru dahil edilmişti. Diziye konuk oyuncuların gelmesi ve gitmesi alışkın olduğu için Arduç'un da ayrılması bekleniyordu. Çukur dizisinin 99. bölümünde Erdenetler'den intikam almak için yemin eden Cumali, Arık Böke'nin karşısına çıkacak. Ona bir düello teklif edecek olan Cumali, intikamını almaya başlayacak. Bu aksiyon dolu dövüşün kaybedeni ise Arık Böke Erdenet olması bekleniyor. Yani Cumali Koçovalı, Arık Böke Erdenet'i öldürecek ve Barış Arduç Çukur'a veda edecek.