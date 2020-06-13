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  3. 13 Haziran 2020 12:20

Barış Arduç yeni imajını paylaştı, sosyal medya yıkıldı

Bu sezon Çukur'a Arık Böke Erdenet karakteri ile katılan yakışıklı oyuncu Barış Arduç, koronavirüs salgınından korunmak için kendisini önlem amaçlı evde karantinaya aldı. Arduç, bu süre zarfında imaj değişikliğine de gitti.

Barış Arduç yeni imajını paylaştı, sosyal medya yıkıldı

Bu sezon Çukur'a Arık Böke Erdenet karakteri ile katılan yakışıklı oyuncu Barış Arduç, koronavirüs salgınından korunmak için kendisini önlem amaçlı evde karantinaya aldı. Arduç, bu süre zarfında imaj değişikliğine de gitti.

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Barış Arduç yeni imajını paylaştı, sosyal medya yıkıldı

INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI Instagram hesabında 6 milyon takipçisi bulunan Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı. Yakışıklı oyuncunun "Fazla uzattım farkındayım" notuyla yaptığı paylaşım 500 bine yakın beğeni aldı.

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Barış Arduç yeni imajını paylaştı, sosyal medya yıkıldı

Barış Arduç'un paylaşımını yorumlara kapatması ise dikkat çekti.

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Barış Arduç yeni imajını paylaştı, sosyal medya yıkıldı

SOSYAL MEDYADA DA GÜNDEM OLDU Öte yandan, Barış Arduç'un imaj değişikliği sosyal medyada da gündem oldu. Twitter kullanıcıları "#BarışArduç" etiketi ile binlerce paylaşım yaptı. Paylaşımlarda, yakışıklı oyuncunun yeni imajına övgü dolu yorumlar geldi.

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