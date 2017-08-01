Barış Manço'nun villası viraneye döndü
Barış Manço’nun vefatından sonra Muğla'nın Akyaka ilçesindeki villa bakımsız kaldı.
Lale Manço, Türk müziğinin efsane ismi Barış Manço’nun vefatından sonra Serdar Ahıskalı'yla evlenip yerleştiği Muğla’nın Akyaka ilçesindeki villayı terk etti.
Akyaka’daki göl için yapılan tekne turlarında görevlilerin villa önünden geçerken, söyledikleri sözler dikkat çekiyor.
Rehberler, turistlere bölgeyi anlatırken, “Burası Lale Manço’nun yeridir. Ama uzun dönemdir gelmediği için, biraz viraneye döndü” diyerek tanıtıyor.