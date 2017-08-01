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  3. 01 Ağustos 2017 08:45

Barış Manço'nun villası viraneye döndü

Barış Manço’nun vefatından sonra Muğla'nın Akyaka ilçesindeki villa bakımsız kaldı.

Barış Manço'nun villası viraneye döndü

Lale Manço, Türk müziğinin efsane ismi Barış Manço’nun vefatından sonra Serdar Ahıskalı'yla evlenip yerleştiği Muğla’nın Akyaka ilçesindeki villayı terk etti.

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Barış Manço'nun villası viraneye döndü

Akyaka’daki göl için yapılan tekne turlarında görevlilerin villa önünden geçerken, söyledikleri sözler dikkat çekiyor.

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Barış Manço'nun villası viraneye döndü

Rehberler, turistlere bölgeyi anlatırken, “Burası Lale Manço’nun yeridir. Ama uzun dönemdir gelmediği için, biraz viraneye döndü” diyerek tanıtıyor.

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Barış Manço'nun villası viraneye döndü

Villanın tüm camlarının kapalı ve kimse olmadığı görülüyor. Manço, villanın ormanlık tarafını ise siyah brandayla kapattı.

Milliyet/Sercan Kısmet

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