Barış Murat Yağcı'dan kadınları hedef alan skandal sözler
Geçtiğimiz yıl Survivor yarışmasının en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Barış Murat Yağcı’nın çıkardığı kitabında kadınlar ile ilgili kullandığı ifadeler ortalığı fena karıştırdı.
Geçtiğimiz aylarda kitap ve bir şarkı çıkaran Barış Murat Yağcı, kitabında kullandığı bazı ifadeler nedeni ile tepkilerinde hedefindeki isim haline geldi.
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Barış Murat Yağcı'nın kitabında yer verdiği, "Bir kadını tavlayıp onunla eve gelerek sırtımı dönüp uyumak bana tatmin veriyor. 'Düzgün fizikli, dövmeli, ünlü biriyle akşam birlikte olacağım' diye düşünen kadınlara ders veriyorum. Yüzlerce kadına yaptım bunu" ifadeleri sosyal medyada büyük tepki çekti.
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Yağcı’nın kitabında yer alan bu ifadeler ortalığı fena karıştırdı. Barış Murat Yağcı’ya sosyal medyada tepki yağdı.
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Barış Murat Yağcı, daha önce verdiği bir röportajda da Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can'ı hedef alan sözler kullanmıştı.
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