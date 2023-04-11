  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Barselona maçına şarkıcı Simge damga vurdu

Barselona maçına şarkıcı Simge damga vurdu

Dün akşam oynanan Barcelona-Girona maçında ünlü şarkıcı Simge'nin tanıtımı yapıldı.

Barselona maçına şarkıcı Simge damga vurdu - Resim: 1

Barselona Futbol Takımının Spotify ile iş birliği kapsamında yeni adı "Spotify Camp Nou Stadı' olan statta, Barcelona ile Girona karşı karşıya geldi. 

1 / 8
Barselona maçına şarkıcı Simge damga vurdu - Resim: 2

Ünlü şarkıcı Simge dün akşam maçı Spotify Camp Nou stadında canlı olarak izledi.

2 / 8
Barselona maçına şarkıcı Simge damga vurdu - Resim: 3

Beraberlikle sonuçlanan maçta stadın ledlerinde şarkıcı Simge yer aldı. 

3 / 8
Barselona maçına şarkıcı Simge damga vurdu - Resim: 4

O anları Instagram hesabından yayınlayan Simge, ''Spotify Camp Nou Stadı'nda tanıtımı yapılan ilk Türk sanatçı olarak burada olmak çok onur verici. Sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı. 

4 / 8