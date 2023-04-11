Barselona maçına şarkıcı Simge damga vurdu
Dün akşam oynanan Barcelona-Girona maçında ünlü şarkıcı Simge'nin tanıtımı yapıldı.
Barselona Futbol Takımının Spotify ile iş birliği kapsamında yeni adı "Spotify Camp Nou Stadı' olan statta, Barcelona ile Girona karşı karşıya geldi.
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Ünlü şarkıcı Simge dün akşam maçı Spotify Camp Nou stadında canlı olarak izledi.
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Beraberlikle sonuçlanan maçta stadın ledlerinde şarkıcı Simge yer aldı.
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O anları Instagram hesabından yayınlayan Simge, ''Spotify Camp Nou Stadı'nda tanıtımı yapılan ilk Türk sanatçı olarak burada olmak çok onur verici. Sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.
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