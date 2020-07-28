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  3. 28 Temmuz 2020 15:05

Başarılı oyuncu Hülya Şen gördüğü şiddet sonrası savcılığa koştu

Oyuncu Hülya Şen, oturduğu apartmanın çatı katında yavru kedi beslediği için üst komşusu, aynı zamanda apartmanın yöneticisi olan Yasemin M. ile adliyelik olmuştu.

Başarılı oyuncu Hülya Şen gördüğü şiddet sonrası savcılığa koştu

Oyuncu Hülya Şen, oturduğu apartmanın çatı katında yavru kedi beslediği için üst komşusu, aynı zamanda apartmanın yöneticisi olan Yasemin M. ile adliyelik olmuştu.

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Başarılı oyuncu Hülya Şen gördüğü şiddet sonrası savcılığa koştu

Şen, "Apartman senin yüzünden pireleniyor" diyerek dayak yediğini belirtince, apartman yöneticisi de ondan şikayetçi olmuştu. Ünlü tiyatrocu, geçtiğimiz günlerde yeniden savcılığa başvurdu.

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Başarılı oyuncu Hülya Şen gördüğü şiddet sonrası savcılığa koştu

'YUMRUK SAVURUP TELEFONUMU KIRDI' Şen, apartmanda temizlik yapılırken kedileri evine aldığını, yöneticisinin sesi üzerine kapıya çıktığını, "Ne bu gürültü" deyince yöneticinin "Yettin artık sen" diyerek yumruk savurduğunu, düşen telefonunun kırıldığını iddia etti.

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Başarılı oyuncu Hülya Şen gördüğü şiddet sonrası savcılığa koştu

Yönetici ise Şen'in kendisine sinkaflı küfürler sarf ettiğini, iteklediğini, tekme sonucu yere düştüğünü ve temizlik görevlileri tarafından kaldırıldığını söyledi.

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