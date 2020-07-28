Başarılı oyuncu Hülya Şen gördüğü şiddet sonrası savcılığa koştu
Oyuncu Hülya Şen, oturduğu apartmanın çatı katında yavru kedi beslediği için üst komşusu, aynı zamanda apartmanın yöneticisi olan Yasemin M. ile adliyelik olmuştu.
Oyuncu Hülya Şen, oturduğu apartmanın çatı katında yavru kedi beslediği için üst komşusu, aynı zamanda apartmanın yöneticisi olan Yasemin M. ile adliyelik olmuştu.
Şen, "Apartman senin yüzünden pireleniyor" diyerek dayak yediğini belirtince, apartman yöneticisi de ondan şikayetçi olmuştu. Ünlü tiyatrocu, geçtiğimiz günlerde yeniden savcılığa başvurdu.
'YUMRUK SAVURUP TELEFONUMU KIRDI' Şen, apartmanda temizlik yapılırken kedileri evine aldığını, yöneticisinin sesi üzerine kapıya çıktığını, "Ne bu gürültü" deyince yöneticinin "Yettin artık sen" diyerek yumruk savurduğunu, düşen telefonunun kırıldığını iddia etti.