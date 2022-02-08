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  4. Başına talih kuşu kondu! İşte MasterChef Türkiye ikincisi Hasan Biltekin'in yeni işi

Başına talih kuşu kondu! İşte MasterChef Türkiye ikincisi Hasan Biltekin'in yeni işi

MasterChef Türkiye 2021 sezonunu, Eren Kaşıkçı'nın ardından ikinci olarak tamamlayan Hasan Biltekin, Mehmet Yalçınkaya'nın yanında çalışmaya başladı.

Başına talih kuşu kondu! İşte MasterChef Türkiye ikincisi Hasan Biltekin'in yeni işi - Resim: 1

MasterChef Türkiye 2021 sezonunu, Eren Kaşıkçı'nın ardından ikinci olarak tamamlayan Hasan Biltekin'in başına talih kuşu kondu.

MasterChef'e başvurmadan önce Nevşehir Belediyespor'da mutfak şefliği yapan Hasan Biltekin'in yarışma bittikten sonra ne yapacağı merak konusu olmuştu. MasterChef macerasını 2. olarak tamamlayan Hasan Bilrekin'in, ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın restoranında çalışmaya başladığı öne sürüldü.

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Başına talih kuşu kondu! İşte MasterChef Türkiye ikincisi Hasan Biltekin'in yeni işi - Resim: 2

Geçtiğimiz günlerde Mehmet Yalçınkaya'nın Fenerbahçe'deki restoranında görüntülenen Hasan Biltekin'in, kariyerine şef Mehmet Yalçınkaya'nın yanında devam edeceği iddiası, sosyal medyayı çalkaladı.

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Başına talih kuşu kondu! İşte MasterChef Türkiye ikincisi Hasan Biltekin'in yeni işi - Resim: 3

Hasan Biltekin, Mehmet Yalçınkaya'nın müşterilerine ördek yağında konfi patates ve orman meyveli crumble magnolya ikram etti.

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Başına talih kuşu kondu! İşte MasterChef Türkiye ikincisi Hasan Biltekin'in yeni işi - Resim: 4

Aslen Nevşehirli olan Hasan Biltekin, Nevşehir Hacıbektaş Üniversitesi'nde aşçılık eğitimi aldı.

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