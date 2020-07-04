Bay Yanlış dizisinin çekildiği lüks evin sahibi tanıdık çıktı
FOX TV'nin yeni dizisi Bay Yanlış'ın çekimlerinin yapıldığı lüks evine şarkıcı Linet'e ait olduğu ortaya çıktı. Terasında havuz olan dubleks evin fiyatı dudak uçuklatıyor.
FOX TV'nin başrollerinde Can Yaman ve Özge Gürel'in yer aldığı yeni yaz dizisi Bay Yanlış yeni bölümleriyle ekrana gelmeye başladı. Senaryosu ve oyuncularıyla kısa sürede dikkat çeken dizide en çok merak edilen ise terasında havuz bulunan ev oldu.
Dizinin senaryosu, oyuncu kadrosu kadar başrol karakterlerden olan Özgür'ün (Can Yaman) oturduğu ev merak konusu oldu. Bay Yanlış dizisindeki evin gerçek sahibi ise sanat dünyasından, güçlü sesi ile tanınan Linet çıktı.
Linet sahibi olduğu bu dubleks ev için tam 1 milyon 250 bin dolar ödedi. Servet değerinde olan bu daire 18. katta yer alıyor. Evin terasından ise Adalar görünüyor.