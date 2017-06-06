BBG Melih geri döndü
Bir dönemin efsane yarışması BBG'nin birincisi Melih Değirmenci, oyunculuğa geri döndü. 'BÜYÜ 2' filminde rol alan Melih Değirmenci, rol gereği kendini yaktı.
2000'li yılların en popüler yarışma programı BBG'nin birincisi olan Melih Değirmenci, yeni bir sinema filmi ile geri dönüyor.
Yarışma sonrası 3 dizi, 2 TV filminde rol aldıktan sonra bir albüm de çıkararan Melih Değirmenci, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okurken yurt dışına gitmişti.
Türkiye'ye döndükten sonra farklı sektörlere iş yapan Melih Değirmenci, yeniden oyunculuğa döndü.