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  3. 06 Haziran 2017 09:16

BBG Melih geri döndü

Bir dönemin efsane yarışması BBG'nin birincisi Melih Değirmenci, oyunculuğa geri döndü. 'BÜYÜ 2' filminde rol alan Melih Değirmenci, rol gereği kendini yaktı.

BBG Melih geri döndü

2000'li yılların en popüler yarışma programı BBG'nin birincisi olan Melih Değirmenci, yeni bir sinema filmi ile geri dönüyor.

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BBG Melih geri döndü

Yarışma sonrası 3 dizi, 2 TV filminde rol aldıktan sonra bir albüm de çıkararan Melih Değirmenci, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okurken yurt dışına gitmişti.

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BBG Melih geri döndü

Türkiye'ye döndükten sonra farklı sektörlere iş yapan Melih Değirmenci, yeniden oyunculuğa döndü.

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BBG Melih geri döndü

Melih Değirmenci, yapımcılığını Servet-Ebru Aksoy'un yaptığı, yönetmen koltuğunda ise Adnan Gülerin oturduğu ve 23 Haziran'da vizyona girecek olan BÜYÜ 2 filminde oynadı.

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