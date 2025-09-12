Bebeğini kaybeden güzel isim sessizliğini haftalar sonra bozdu
İlk kez anne olmaya hazırlanırken geçtiğimiz ay bebeğini kaybettiğini duyuran güzel oyuncu Ege Kökenli sessizliğini yürek burkan bir açıklama ile bozdu...
"Aykut Enişte", "Güneşin Kızları", "Duy Beni" ve "Paranoya" gibi yapımlarla tanınan oyuncu Ege Kökenli, birkaç ay önce ilk bebeğini beklediğini duyurmuş, karnı burnunda fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşarak mutluluğunu takipçileriyle paylaşmıştı. Ancak Ege Kökenli, Haziran ayında ise hayranlarını üzen bir haber vermiş ve gebeliğinin 22. haftasında bebeğini kaybettiğini duyurmuştu.
Ünlü oyuncu, gebeliğinin 22. haftasında bebeğini kaybettiğini duyurarak, Instagram hesabından duygusal bir açıklamada bulunmuştu:
“Hayat bazen bizi en savunmasız yerimizden sınar... Büyük bir heyecan ve sevgiyle beklediğimiz bebeğimizi, gebeliğimin 22'nci haftasında her şeyin yolunda göründüğü bir dönemde yaşanan ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik. Bu beklenmedik acı, doktorlarımızın da söylediği gibi yüzde bir ihtimalle gerçekleşen bir durumdu. Tıbben elimizden gelen her şey yapılmasına rağmen minik kızımızı kucağımıza alamadık. Yaşadığımız bu derin kaybın ardından, bir süre sessiz kalmayı, yasımıza ve iyileşme sürecimize alan tanımayı tercih ediyoruz. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış, hassasiyet ve saygı için şimdiden teşekkür ederiz.”
32 yaşındaki güzel oyuncu bu kötü haberin ardından haftalar süren sessizliğini Sibel Arna’nın YouTube programında yaptığı yürek burkan açıklamalarla bozdu. Ege Kökenli, yaşadığı süreci gözyaşlarıyla anlattı. Doktorların, durumun milyonda bir ihtimalle gerçekleşebilecek bir komplikasyon olduğunu söylediğini belirten oyuncu, bunun bir düşük değil, erken doğum vakası olduğunu vurguladı. Ünlü oyuncu acısını, “Çok küçüktü, 9 saat kadar tutunabildi ve sonra maalesef kaybettik. Hâlâ kötü oluyorum konuşurken…” sözleriyle anlattı.
Kökenli, bu tür kayıpların paylaşılmasının önemine dikkat çekerek, “Takdiri ilahi diyeceğim ama şunu söylemek istiyorum. Sağlıklı bir bebek dünyaya getirmek kadar bu süreçte yaşanan kayıpları da kabullenmemiz gerekiyor. Benim yaşadığımın bir tesadüf olmadığını, pek çok annenin benzer acılar yaşadığını öğrendim. Bu konunun daha fazla konuşulması lazım.” dedi.