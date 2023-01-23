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  4. Bedia Akartürk 20 yaş gençleşti! Son halini gören inanamadı

Bedia Akartürk 20 yaş gençleşti! Son halini gören inanamadı

Ünlü sanatçı Bedia Akartürk daha genç ve güzel görünmek için bıçak altına yattı. Yüzünü geriden 81 yaşındaki Akartürk'ün son hali sevenlerini ikiye böldü.

Bedia Akartürk 20 yaş gençleşti! Son halini gören inanamadı - Resim: 1

Uzun yıllardır doğallığı ve güçlü sesiyle adından söz ettiren Türk Halk Müziği sanatçılarından Bedia Akartürk, 81 yaşında estetik yaptırmak için ameliyat masasına yattı.

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Bedia Akartürk 20 yaş gençleşti! Son halini gören inanamadı - Resim: 2

YÜZÜNÜ GERDİRDİ
"Daha genç, daha güzel görünmek istiyorum" diyerek bir estetikçiye giden Bedia Akartürk, yüzünü gerdirdi. 81 yaşındaki sanatçının operasyon sonrası yüzündeki şişlikler görenleri şaşkına çevirdi. Eğlenceli kişiliğiyle de adından söz ettiren usta sanatçı, ameliyata girmeden önce de ameliyathanede doktor ve hemşireler için "Zahidem" türküsünü seslendirdi.

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Bedia Akartürk 20 yaş gençleşti! Son halini gören inanamadı - Resim: 3

İŞTE SON HALİ

81 yaşındaki operasyon geçiren Akartürk'ün son hali takipçilerini de ikiye böldü. Bir kısım sanatçının yeni halini çok beğenirken bir kısım da yaşından dolayı çok abartılı olduğunu söyledi.

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Bedia Akartürk 20 yaş gençleşti! Son halini gören inanamadı - Resim: 4
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