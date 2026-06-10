Bedri Usta, kendisini fırçalayan Mehmet Şef'e verdiği yanıtla herkesi güldürdü!
Ünlü işletmeci Bedri Usta ile mekanını ziyaret eden şef Mehmet Yalçınkaya arasındaki hazır meze diyaloğu sosyal medyada gündem oldu. Mehmet Şef'in dolaptaki hazır ürünlere tepki göstermesi üzerine Bedri Usta'nın, "Bana fırça atıyor, sen burayı MasterChef mi sandın?" şeklindeki esprili yanıtı izleyenleri güldürdü.
Mutfak dünyasının sert mizacıyla bilinen ismi şef Mehmet Yalçınkaya ile tanınmış işletmeci Bedrettin Aydoğdu (Bedri Usta) arasında geçen eğlenceli restoran diyaloğu sosyal medyada geniş yankı buldu.
Bedri Usta'nın kendi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştığı görüntülerde, Mehmet Şef'in mekandaki meze dolabını denetlerken gösterdiği tepki ve aldığı mizahi yanıt dikkat çekti. Olay, Mehmet Yalçınkaya'nın Bedri Usta'nın mekanını ziyaret ederek tezgahtaki ürünleri incelemesiyle başladı.
Restorandaki mezelerin kendi belirlediği standartlarda el yapımı olmadığını fark eden Yalçınkaya, "Ben bu mezeleri bu dükkana koyarken bütün ürünler imalattı. Şimdi ise hazır, kuruyemişçiden gelmiş, konserveden karışık turşu. Biz burayı böyle mi açtık abi?" diyerek Bedri Usta'yı eleştirdi.
Sitem dolu sözler karşısında kendini gülümseyerek savunan Bedrettin Aydoğdu, "Bu dükkanda normalde hiç meze yoktu. 2018'de bütün bu mezeleri başıma bela eden şef geldi, bir de şimdi bana fırça atıyor. Ben kebapçıyım, mezeden ne anlarım?" diyerek topu yeniden ünlü şefe attı. Diyaloğun en çok paylaşılan anı ise Bedri Usta'nın durumu tiye alarak kameralara, "Adam bize fırça atmaya gelmiş. Sen burayı MasterChef mi sandın?" şeklinde seslenmesi oldu.