Bedri Usta, kendisini fırçalayan Mehmet Şef'e verdiği yanıtla herkesi güldürdü!

Sitem dolu sözler karşısında kendini gülümseyerek savunan Bedrettin Aydoğdu, "Bu dükkanda normalde hiç meze yoktu. 2018'de bütün bu mezeleri başıma bela eden şef geldi, bir de şimdi bana fırça atıyor. Ben kebapçıyım, mezeden ne anlarım?" diyerek topu yeniden ünlü şefe attı. Diyaloğun en çok paylaşılan anı ise Bedri Usta'nın durumu tiye alarak kameralara, "Adam bize fırça atmaya gelmiş. Sen burayı MasterChef mi sandın?" şeklinde seslenmesi oldu.