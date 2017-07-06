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  3. 06 Temmuz 2017 10:56

Bekir Aksoy ile Derya Çavuşoğlu boşandı

Oyuncu Bekir Aksoy, 2013 yılında nikah masasına oturduğu Derya Çavuşoğlu'ndan tek celsede boşandı.

Bekir Aksoy ile Derya Çavuşoğlu boşandı

Bekir Aksoy oğlu Emir'i alarak baba evinde dönen Derya Çavuşoğlu'nun "Bekir bana şiddet uyguluyordu, dayanamadım" iddiasıyla ilgili ise şunları söyledi:

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Bekir Aksoy ile Derya Çavuşoğlu boşandı

"Böyle bir iddiası varsa ona sorun. O zaten açıklamasını yapar. Bana lütfen böyle şeyler sormayın. Ben ne olduğunu bildiğim için o ne derse doğrudur"

 

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Bekir Aksoy ile Derya Çavuşoğlu boşandı

Son olarak Aşk Zamanı dizisinde rol alan Aksoy ve Çavuşoğlu'nun evliliklerinin 1. ayında da kriz haberleri çıkmış, ancak taraflar kesin bir dille haberleri yalanlamıştı.

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Bekir Aksoy ile Derya Çavuşoğlu boşandı

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