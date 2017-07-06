Bekir Aksoy ile Derya Çavuşoğlu boşandı
Oyuncu Bekir Aksoy, 2013 yılında nikah masasına oturduğu Derya Çavuşoğlu'ndan tek celsede boşandı.
Bekir Aksoy oğlu Emir'i alarak baba evinde dönen Derya Çavuşoğlu'nun "Bekir bana şiddet uyguluyordu, dayanamadım" iddiasıyla ilgili ise şunları söyledi:
"Böyle bir iddiası varsa ona sorun. O zaten açıklamasını yapar. Bana lütfen böyle şeyler sormayın. Ben ne olduğunu bildiğim için o ne derse doğrudur"
Son olarak Aşk Zamanı dizisinde rol alan Aksoy ve Çavuşoğlu'nun evliliklerinin 1. ayında da kriz haberleri çıkmış, ancak taraflar kesin bir dille haberleri yalanlamıştı.