Belaruslu ünlü top modelin mücevherleri İstanbul’da kayboldu

Belaruslu güzel, olay günü uçuşuyla ilgili yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

"İstanbul Havalimanı'nda uçağa bineceğimiz sırada bir görevli geldi. Bize,'uçağın dolu olduğunu, kabin içinde yeterli alan olmadığını ve el bagajlarının uçağın kargosuna yüklenmesi gerektiğini' söyledi. Ben de yanıma aldığım küçük bir adet valizimi bu nedenle görevliye verdim. Minsk'e vardığımda ise valizin kilitlerinin yanlış yerde, yanlış yönde olduğunu gördüm. Valizi açınca mücevher kutularından biri yoktu. Bir diğer kutu ise bavuldaydı ancak içindeki küpe, kolye ve kolye ucu yoktu. Polise başvurdum, soruşturma başlattılar. Sadece Belarus kısmını araştırabileceklerini söylendi. Belarus polisinin yaptığı incelemede Minsk Havalimanı'nda olumsuz bir duruma rastlanmadığı bildirildi. Bunun üzerine İstanbul'a geldim. Yine şikayetçi oldum. Güvenlik kamerası görüntüleri izlendi ancak burada da henüz bir sonuç çıkmadı. İstediğim şey sadece mücevher değil; havalimanları güvenli yerler olmalı. Başka yolcular da böyle olayları yaşamasın istiyorum. Bir görevlinin bavulu uçuştan önce ya da sonra açıp içinden bir şeyler çalması inanılmaz bir şey? Uçuştan önce İstanbul'da çalındığını düşünüyorum. Bir avukat tutarak bu işin sonuna kadar takipçisi olacağım."