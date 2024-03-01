Belçim Bilgin'den eski eşi Yılmaz Erdoğan ile ilgili olay itiraf

“Yılmaz’la evlenmeden önce benim kariyerim zaten başlamıştı. Yine yapacaktım yapacağımı. Yılmaz’la ilişkim çoğu zaman kapıların üzerime kapanmasına da neden oldu. Bir sürü yerde de kapıları açtı. İyisiyle, kötüsüyle hepsi için çok şükür.”