Belçim Bilgin'den eski eşi Yılmaz Erdoğan ile ilgili olay itiraf
Ekranların güzel oyuncusu Belçim Bilgin, Yılmaz Erdoğan ile yürümeyen evlilikleriyle ilgili sorulan soruya verdiği samimi yanıtla dikkat çekti.
Başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen oyuncu Belçim Bilgin, bu kez de eski eşi Yılmaz Erdoğan’la ilgili itirafıyla gündem oldu.
Katarsis” programına konuk olan oyuncu, kariyerinde Erdoğan’ın nüfuzunu kullandığı şeklindeki izleyici yorumuna şöyle yanıt verdi:
“Yılmaz’la evlenmeden önce benim kariyerim zaten başlamıştı. Yine yapacaktım yapacağımı. Yılmaz’la ilişkim çoğu zaman kapıların üzerime kapanmasına da neden oldu. Bir sürü yerde de kapıları açtı. İyisiyle, kötüsüyle hepsi için çok şükür.”
Bilgin, evliliklerinin neden yürümediği sorusu üzerine “Ben çok küçüktüm. Bir şeyler bittiğinde hem kendini, hem hayatı paylaştığın insanı tüketmeye gerek yok. Sıkışmak çok kötü bir duygu. Sıkışmaktansa gitmek gerek” dedi.