Bella Hadid cesur pozuyla sosyal medyayı salladı
İngiltere'de gerçekleşen altın oran ölçüleri hesaplanarak yapılan güzellik değerlendirmesine göre yüzü %94.35 oranı ile kusursuz seçilen Bella Hadid, son dönemin popüler isimlerinden…
Filistin asıllı ABD'li model, 9 Ekim’de 23 yaşına girdi. 2014'te profesyonel modellik kariyerine başlayan Bella, son birkaç yılın en popüler modellerinden biri olmayı başardı.
Instagram hesabını da aktif olarak kullanan Bella Hadid, sadece yer aldığı çekimlere ait değil gündelik hayatına dair paylaşımlarda da bulunuyor.
Hadid, iddialı karelerle de beğeni kazanıyor. Hadid'in bu karesi dört saat içinde 500 bini aşkın beğeni kazandı.