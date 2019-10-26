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  3. 26 Ekim 2019 10:00

Bella Hadid cesur pozuyla sosyal medyayı salladı

İngiltere'de gerçekleşen altın oran ölçüleri hesaplanarak yapılan güzellik değerlendirmesine göre yüzü %94.35 oranı ile kusursuz seçilen Bella Hadid, son dönemin popüler isimlerinden…

Bella Hadid cesur pozuyla sosyal medyayı salladı

Filistin asıllı ABD'li model, 9 Ekim’de 23 yaşına girdi. 2014'te profesyonel modellik kariyerine başlayan Bella, son birkaç yılın en popüler modellerinden biri olmayı başardı.

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Bella Hadid cesur pozuyla sosyal medyayı salladı

Instagram hesabını da aktif olarak kullanan Bella Hadid, sadece yer aldığı çekimlere ait değil gündelik hayatına dair paylaşımlarda da bulunuyor.

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Bella Hadid cesur pozuyla sosyal medyayı salladı

Hadid, iddialı karelerle de beğeni kazanıyor. Hadid'in bu karesi dört saat içinde 500 bini aşkın beğeni kazandı.

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Bella Hadid cesur pozuyla sosyal medyayı salladı

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