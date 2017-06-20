Bella Hadid DiCaprio'yu reddetti
Genç model Bella Hadid, ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'nun hediyesini geri yolladı.
Çapkınlıklara başlayan Leonardo DiCaprio'ya Bella Hadid'den şoke eden cevap: Tipim değil. Ayrıca oldukça eski kafalı!
Model kız arkadaşı Nina Agdal'dan ayrılan 42 yaşındaki aktör Leonardo DiCaprio, çapkınlıklara başladı.
Geçtiğimiz mayıs ayında Cannes'da düzenlenen amfAR Gala'ya katılan Leonardo DiCaprio, burada uzun uzun sohbet ettiği Victoria Secret meleği Bella Hadid'i kafaya fena taktı. Ancak son yaptığıyla dalga konusu olmaktan kurtulamadı.