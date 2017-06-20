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  3. 20 Haziran 2017 17:21

Bella Hadid DiCaprio'yu reddetti

Genç model Bella Hadid, ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'nun hediyesini geri yolladı.

Bella Hadid DiCaprio'yu reddetti

Çapkınlıklara başlayan Leonardo DiCaprio'ya Bella Hadid'den şoke eden cevap: Tipim değil. Ayrıca oldukça eski kafalı!

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Bella Hadid DiCaprio'yu reddetti

Model kız arkadaşı Nina Agdal'dan ayrılan 42 yaşındaki aktör Leonardo DiCaprio, çapkınlıklara başladı.

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Bella Hadid DiCaprio'yu reddetti

Geçtiğimiz mayıs ayında Cannes'da düzenlenen amfAR Gala'ya katılan Leonardo DiCaprio, burada uzun uzun sohbet ettiği Victoria Secret meleği Bella Hadid'i kafaya fena taktı. Ancak son yaptığıyla dalga konusu olmaktan kurtulamadı.

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Bella Hadid DiCaprio'yu reddetti

Takvim'in haberine göre; ünlü oyuncu, Hadid'in gönlünü çalmak için genç modele 3 bin 500 paund'luk (yaklaşık 15 bin TL) iç çamaşırı, 36 beyaz gül ve 1 şişe şampanya yolladı. Paketin içerisine de "Yatımda bekliyorum" notunu yazdı. Ancak Hadid, paketi geri yolladı.

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