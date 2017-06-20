Bella Hadid DiCaprio'yu reddetti

Takvim'in haberine göre; ünlü oyuncu, Hadid'in gönlünü çalmak için genç modele 3 bin 500 paund'luk (yaklaşık 15 bin TL) iç çamaşırı, 36 beyaz gül ve 1 şişe şampanya yolladı. Paketin içerisine de "Yatımda bekliyorum" notunu yazdı. Ancak Hadid, paketi geri yolladı.