Bella Hadid'den, iç çamaşırlı paylaşım!

Bella Hadid, pembe bikiniyle çekildiği pozu "Kıştan önce birkaç dakika daha D vitamini" notuyla Instagram'da paylaşmıştı. 22 yaşındaki model, formda görüntüsü ile takipçilerinden 1,5 milyon beğeni almıştı. Hadid'in bir takipçisi paylaşıma, "Kusursuz fiziği güneşi bile kıskandırır." yorumunu yapmıştı. Başka bir takipçisi ise, "Her yolu deniyorum söyle bir fiziğe ulaşamıyorum. Kıskançlıktan öleceğim." yorumunu yapmıştı.

