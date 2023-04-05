Bella Hadid: ''Tedavisi olmayan acılar çekiyorum''

Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid son yaptığı paylaşımında hastalığı hakkında ilk kez açıklama yaptı. 58 milyon takipçisi olan Instagram sayfasından yaptığı paylaşım ile hastalığını açıklayan Hadid çektiği acıların tedavisi olmayan Lyme hastalığı sebebiyle daha da katlanılmaz olduğunu söyledi.