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  4. Bella Hadid ve Hailey Bieber ''melek'' oldu! Victoria's Secret için poz verdiler

Bella Hadid ve Hailey Bieber ''melek'' oldu! Victoria's Secret için poz verdiler

Dünyaca ünlü model Bella Hadid ve Hailey Bieber, Victoria's Secret'ın yeni yıl kampanyası için objektiflerin karşısına geçti.

Bella Hadid ve Hailey Bieber ''melek'' oldu! Victoria's Secret için poz verdiler - Resim: 1

Ünlü iç giyim markası Victoria’s Secret yeni yıl kampanyasında birbirinden ünlü modelleri bir araya getirdi.

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Bella Hadid ve Hailey Bieber ''melek'' oldu! Victoria's Secret için poz verdiler - Resim: 2

Dream Angels, Body by Victoria, Very Sexy ve So Obsessed adındaki farklı koleksiyonların bir araya geldiği Holiday 2022 kampanyasında Bella Hadid ve Hailey Bieber gibi sektörün en popüler modelleri yer aldı.

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Bella Hadid ve Hailey Bieber ''melek'' oldu! Victoria's Secret için poz verdiler - Resim: 3

Siyah renkteki iç çamaşırıyla poz veren Hadid, kaküllü stiliyle dikkat çekti.

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Bella Hadid ve Hailey Bieber ''melek'' oldu! Victoria's Secret için poz verdiler - Resim: 4

Hailey Bieber ise koyu yeşil iç çamaşırlarıyla marka logosuna yaslandığı bir görselde yer aldı.

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