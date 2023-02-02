Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde beklenmedik ayrılık iddiası
Oktay Kaynarca'nın başrolde olduğu Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümünde izleyiciyi şaşırtacak bir gelişme yaşanacak.
ATV ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 7 Şubat'ta yayınlanacak 20. bölümde büyük bir şok yaşanacak.
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Cezayir karakterine hayat veren Oktay Kaynarca ezeli düşmanı Tatavlalı (Engin Benli) tarafından vurulacak. Oktay Kaynarca diziden ayrılacak mı?
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DİZİDEN AYRILACAK MI?
tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Oktay Kaynarca'nın aynı zamanda dijital bir platform için yurtdışı bağlantılı bir projeden teklif geldiği konuşuluyor.
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Projeye sıcak bakan Oktay Kaynarca’nın gelen astronomik rakamlı teklifi geri çevirmediği öğrenildi.
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