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  4. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde beklenmedik ayrılık iddiası

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde beklenmedik ayrılık iddiası

Oktay Kaynarca'nın başrolde olduğu Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümünde izleyiciyi şaşırtacak bir gelişme yaşanacak.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde beklenmedik ayrılık iddiası - Resim: 1

ATV ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 7 Şubat'ta yayınlanacak 20. bölümde büyük bir şok yaşanacak. 

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Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde beklenmedik ayrılık iddiası - Resim: 2

Cezayir karakterine hayat veren Oktay Kaynarca ezeli düşmanı Tatavlalı (Engin Benli) tarafından vurulacak. Oktay Kaynarca diziden ayrılacak mı?

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Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde beklenmedik ayrılık iddiası - Resim: 3

DİZİDEN AYRILACAK MI?

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Oktay Kaynarca'nın aynı zamanda dijital bir platform için yurtdışı bağlantılı bir projeden teklif geldiği konuşuluyor. 

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Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde beklenmedik ayrılık iddiası - Resim: 4

Projeye sıcak bakan Oktay Kaynarca’nın gelen astronomik rakamlı teklifi geri çevirmediği öğrenildi.

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