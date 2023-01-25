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  4. Ben Bu Cihana Sığmazam hayranlarını üzecek haber

Ben Bu Cihana Sığmazam hayranlarını üzecek haber

ATV ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Oktay Kaynarca'nın başrolünde yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam'da sürpriz ayrılık.

Ben Bu Cihana Sığmazam hayranlarını üzecek haber - Resim: 1

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yerine yayınlanmaya başlayan ''Ben Bu Cihana Sığmazam'' dizisinde beklenmedik gelişme.

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Ben Bu Cihana Sığmazam hayranlarını üzecek haber - Resim: 2

Dizinin kadrosunda değişiklik yapılacak. Bu kapsamda bazı vedalar yaşanacak. 

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Ben Bu Cihana Sığmazam hayranlarını üzecek haber - Resim: 3

Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban ve Pelin Akil Altan'ın başrolünde yer aldıkları Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Ziya Kürküt ile Burcu Binici projeye veda ediyor..

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Ben Bu Cihana Sığmazam hayranlarını üzecek haber - Resim: 4

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; hain olduğu ortaya çıkan Bekir diziye veda edecek. Bekir, Leyla'nın ağabeyiydi ve Ziya Kürküt tarafından oynanıyordu.

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