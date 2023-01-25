Ben Bu Cihana Sığmazam hayranlarını üzecek haber
ATV ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Oktay Kaynarca'nın başrolünde yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam'da sürpriz ayrılık.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yerine yayınlanmaya başlayan ''Ben Bu Cihana Sığmazam'' dizisinde beklenmedik gelişme.
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Dizinin kadrosunda değişiklik yapılacak. Bu kapsamda bazı vedalar yaşanacak.
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Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban ve Pelin Akil Altan'ın başrolünde yer aldıkları Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Ziya Kürküt ile Burcu Binici projeye veda ediyor..
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TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; hain olduğu ortaya çıkan Bekir diziye veda edecek. Bekir, Leyla'nın ağabeyiydi ve Ziya Kürküt tarafından oynanıyordu.
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