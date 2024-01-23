''Ben şehir insanı değilim!'' diyen Doğa Rutkay Urla'ya yerleşti

Uzun yıllardır Güldür Güldür'de yer alan Doğa Rutkay Sibel Arna'nın konuğu oldu. Doğa Rutkay İstanbul'da mutsuz olduğunu söyleyerek "2021'de aldık ama 2 yıl inşaat süresi vardı. Biraz çocuklarla Urla'da da bir hayatımız olur dedik, çocuklar İstanbul'a alışmadan doğada, hayvanların, bitkilerin olduğu bir yerde mi olsa diye... Kerimcan'ı ikna etmem zor oldu" dedi.