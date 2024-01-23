''Ben şehir insanı değilim!'' diyen Doğa Rutkay Urla'ya yerleşti
Uzun yıllardır "Güldür Güldür Show"da yer alan Doğa Rutkay, eşiyle birlikte İstanbul'u terk etti ve Urla'da yeni bir yaşam kurdu.
2014 yılından bu yana mutlu beraberlikleri devam eden Doğa Rutkay - Kerimcan Kamal çifti de İstanbul'u terk eden ünlüler kervanına katıldı. Doğa Rutkay yeni hayatına dair yaşadıklarını anlattı.
"TRAFİK DERDİN YOK"
Çocukları olmasa belki de İstanbul'da yaşamaya devam etmenin Kerimcan Kamal ve kendisi için daha kolay olabileceğini dile getiren Doğa Rutkay, Urla'nın çocukları için çok güzel bir seçenek olduğunu söyledi.
Uzun yıllardır Güldür Güldür'de yer alan Doğa Rutkay Sibel Arna'nın konuğu oldu. Doğa Rutkay İstanbul'da mutsuz olduğunu söyleyerek "2021'de aldık ama 2 yıl inşaat süresi vardı. Biraz çocuklarla Urla'da da bir hayatımız olur dedik, çocuklar İstanbul'a alışmadan doğada, hayvanların, bitkilerin olduğu bir yerde mi olsa diye... Kerimcan'ı ikna etmem zor oldu" dedi.
Ünlü oyuncu devamında ise "8. ayı bitiriyoruz, iyi ki yapmışız diyorum" ifadelerini kullandı.