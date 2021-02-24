Oyuncu İlkay Kayku'nun inanılmaz değişimi!
Beni Affet dizisiyle tanınan ve Murat Yıldırım ile Esra Bilgiç'in başrolünü oynadığı Ramo dizisinde rol alan oyuncu İlkay Kayku, değişimiyle dikkat çekti.
Beni Affet dizisinde Sevgi karakteriyle parlayan ve ardından Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo dizisinde rol alan ünlü oyuncu İlkay Kayku'nun son halini görenler tanıyamadı.
Ünlü oyuncu İlkay Kayku'nun şaşırtan değişimi görenleri hayrete düşürdü. Kayku'nun eski halinden eser kalmadı.
Sosyal medya hesabı Instagramdan pozlarını takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncunun tarzı dikkat çekti.