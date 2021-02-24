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  3. 24 Şubat 2021 17:46

Oyuncu İlkay Kayku'nun inanılmaz değişimi!

Beni Affet dizisiyle tanınan ve Murat Yıldırım ile Esra Bilgiç'in başrolünü oynadığı Ramo dizisinde rol alan oyuncu İlkay Kayku, değişimiyle dikkat çekti.

Oyuncu İlkay Kayku'nun inanılmaz değişimi!

Beni Affet dizisinde Sevgi karakteriyle parlayan ve ardından Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo dizisinde rol alan ünlü oyuncu İlkay Kayku'nun son halini görenler tanıyamadı.

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Oyuncu İlkay Kayku'nun inanılmaz değişimi!

Ünlü oyuncu İlkay Kayku'nun şaşırtan değişimi görenleri hayrete düşürdü. Kayku'nun eski halinden eser kalmadı.

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Oyuncu İlkay Kayku'nun inanılmaz değişimi!

Sosyal medya hesabı Instagramdan pozlarını takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncunun tarzı dikkat çekti.

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Oyuncu İlkay Kayku'nun inanılmaz değişimi!

Kayku'nun kısa saçlı ve dövmeli hali ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

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