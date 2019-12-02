''Beni ona yatılı yollamayacaksın değil mi anne ?''
2. Sayfa programına telefonla bağlanan Işın Karaca, eski eşi Sedat Doğan'ın açıklamalarına yanıt verdi. Karaca, hukuki süreci başlattığını söyledi.
İşte Işın Karaca’nın açıklamalarından satır başları…
Türkiye Cumhuriyeti devleti bana çocuğumu korumakla yükümlü olduğumu söylüyor. Geri kalan, konuşulan, söylenilen lafların hiçbirinin hükmü yoktur. Benim tertemiz hayatımı kimsenin kendini aklaması için kullanmasına müsaade etmiyorum.
Kızımın biyolojik babası bana dava açma hakkına sahiptir, dilediği zaman bu davayı açabilir. Ancak benim kızıma şu anda yaptığı gibi psikolojik olarak baskılar yapamaz. Bu kadına şiddettir, olmayan şeyleri anlatmak yalan dolan iftira… Maddi manevi her türlü hukuksal hakkımı kullanacağım.
Sen ortadan kaybol, yıllar sonar gel kendini aklamak üzere Işın Karaca markasını kullan böyle bir dünya yok. Herkes elini vicdanına koysun böyle hikâyeler uydurmakla olmaz. Ne diyeceğimi bilmiyorum artık.