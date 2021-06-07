Bensu Soral ekranlara geri dönüyor

Komedi ile dramın birlikte harmanlandığı ‘Cam Tavanlar’ ve rolü Leyla ile ilgili genç oyuncu şunları söylüyor: “Cam Tavanlar, beni o sıcak yaz dizilerinin rüzgarı kadar güçlü, vereceği sayısız mesajları olan senaryosuyla yakaladı. Bu mesajların çoğunu hayat verdiğim Leyla sayesinde ekran başındakilere iletecek olmak benim için çok heyecan verici. İzleyiciler bu hikaye ile çok eğlenecekler, kendileriyle özdeşleştirecekler ama en çok da yazın rehavetine ekranda kapılmamış olacaklar. Çünkü Leyla’nın mücadelesi, onların da mücadelesi olacak. Meriç’in kaleminden çıkan, Fehmi Hoca ile hayat bulan ve inanılmaz kıymetli ekip arkadaşlarımla birlikte seyirciye ulaştıracağımız bu hikayeye çok inandım. Kubilay ile ilk defa çalışıyor olmamıza rağmen sanki birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz ve sette her gün kendimi keyifli, sıcacık bir dünyanın içinde buluyorum.”